Литва передала Украине миллион единиц военной техники

Литва передала Украине почти миллион неиспользованных боеприпасов, которые литовская армия больше не использует, информирует пресс-служба Министерства обороны Литвы во вторник вечером.

"Передача активов является последовательной и всеобъемлющей частью поддержки Литвой Украины, укрепления ее обороноспособности и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности государства", - сказал министр национальной обороны Раймундас Кароблис.

По информации Минобороны, правительство Литовской Республики приняло решение о передаче боеприпасов еще в начале февраля. Стоимость переданных активов составляет 255,5 тыс. евро.