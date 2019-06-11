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22:49 11.06.2019

Литва передала Украине миллион единиц военной техники

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Литва передала Украине почти миллион неиспользованных боеприпасов, которые литовская армия больше не использует, информирует пресс-служба Министерства обороны Литвы во вторник вечером.

"Передача активов является последовательной и всеобъемлющей частью поддержки Литвой Украины, укрепления ее обороноспособности и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности государства", - сказал министр национальной обороны Раймундас Кароблис.

По информации Минобороны, правительство Литовской Республики приняло решение о передаче боеприпасов еще в начале февраля. Стоимость переданных активов составляет 255,5 тыс. евро.

Теги: #армия #боеприпасы #украина #литва
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