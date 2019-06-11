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18:04 11.06.2019

Ставка на технологии в ВТС с США и НАТО позволит Украине стать "оборонной витриной" Запада в Восточной Европе

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Ставка на технологии в ВТС с США и НАТО позволит Украине стать "оборонной витриной" Запада в Восточной Европе

В новой геополитической ситуации в Киеве рассчитывают на наращивание двустороннего ВТС с США и странами НАТО со ставкой на привлечение критических технологий в оборонный сектор с последующим преобразованием Украины в высокотехнологичную "оборонную витрину" Запада в Восточной Европе, заявил экс-секретарь СНБО (1995-1999), первый вице-президент НАНУ, глава набсовета Украинского института исследований безопасности (УИБД) Владимир  Горбулин.

В ходе презентации новой аналитической структуры в Киеве во вторник, Горбулин акцентировал, что "стержневой задачей" двусторонних отношений Украины с США и  странами НАТО в сфере ВТС в новых условиях должна стать ставка на получение критических технологий, "втягивание" западных компаний в работу украинского оборонного рынка, создание наукоемких совместных предприятий, приобретение западных оборонных лицензий.

"Сегодня мы очень туго движемся в этом направлении: у нас несовершенное законодательство и его надо менять", - констатировал он.

Оценивая наполнение и потенциал двустороннего ВТС между Киевом и Вашингтоном, Горбулин заметил, что "имел неосторожность" озвучить представителям американского военно-политического  истеблишмента мнение о том, что в условиях  долгосрочных  вызовов  российской гибридной  агрессии, Украине "совершенно недостаточно (ПТРК) Javelin". В этой связи он  уточнил, что  Украина уже вывела на "передний край"  многие собственные оборонные разработки  в рамках ГОЗ.

"У нас совершенно другие задачи, связанные с противоракетной  обороной страны, и нам  Patriot (американский ЗРК - ИФ) был бы гораздо важнее для сегодняшнего времени" -  сказал он.

По словам экс-секретаря СНБО, перед новым президентом Украины и его командой стоит задача, в том числе через работу международных организаций, "убедить наших американских  партнеров  в том, что  Украина  является для США активом, а не пассивом и предметом бесконечной усталости".

"И может превратиться  в высокотехнологичную,  надежно защищенную  витрину  Запада", - сказал Горбулин.

Теги: #горбулин #ес #втс #технологии #сша #украина #нато
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