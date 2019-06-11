Ставка на технологии в ВТС с США и НАТО позволит Украине стать "оборонной витриной" Запада в Восточной Европе

В новой геополитической ситуации в Киеве рассчитывают на наращивание двустороннего ВТС с США и странами НАТО со ставкой на привлечение критических технологий в оборонный сектор с последующим преобразованием Украины в высокотехнологичную "оборонную витрину" Запада в Восточной Европе, заявил экс-секретарь СНБО (1995-1999), первый вице-президент НАНУ, глава набсовета Украинского института исследований безопасности (УИБД) Владимир Горбулин.

В ходе презентации новой аналитической структуры в Киеве во вторник, Горбулин акцентировал, что "стержневой задачей" двусторонних отношений Украины с США и странами НАТО в сфере ВТС в новых условиях должна стать ставка на получение критических технологий, "втягивание" западных компаний в работу украинского оборонного рынка, создание наукоемких совместных предприятий, приобретение западных оборонных лицензий.

"Сегодня мы очень туго движемся в этом направлении: у нас несовершенное законодательство и его надо менять", - констатировал он.

Оценивая наполнение и потенциал двустороннего ВТС между Киевом и Вашингтоном, Горбулин заметил, что "имел неосторожность" озвучить представителям американского военно-политического истеблишмента мнение о том, что в условиях долгосрочных вызовов российской гибридной агрессии, Украине "совершенно недостаточно (ПТРК) Javelin". В этой связи он уточнил, что Украина уже вывела на "передний край" многие собственные оборонные разработки в рамках ГОЗ.

"У нас совершенно другие задачи, связанные с противоракетной обороной страны, и нам Patriot (американский ЗРК - ИФ) был бы гораздо важнее для сегодняшнего времени" - сказал он.

По словам экс-секретаря СНБО, перед новым президентом Украины и его командой стоит задача, в том числе через работу международных организаций, "убедить наших американских партнеров в том, что Украина является для США активом, а не пассивом и предметом бесконечной усталости".

"И может превратиться в высокотехнологичную, надежно защищенную витрину Запада", - сказал Горбулин.