Для вступления Украины в ЕС хотя бы через 10 лет переговоры нужно начинать уже завтра

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин констатирует, что для вступления Украины в Евросоюз как минимум через 10 лет соответствующие переговоры нужно начинать в ближайшее время.

"Немного досадно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны бы вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет - уже реальнее, но все еще глупость. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было начинать буквально завтра", - написал Климкин на странице в Фейсбуке во вторник.

В то же время он выразил уверенность, что Украине удастся осуществить этот шаг. "…мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов", - отметил министр.