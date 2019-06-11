Омбудсмены Украины и РФ договорились о создании рабочей группы по освобождению удерживаемых

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о договоренности с российской коллегой Татьяной Москальковой о создании рабочей группы по освобождению удерживаемых.

Как написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук, также стороны договорились подписать меморандум о сотрудничестве для дальнейших действий.

"Мы обсудили вопрос возможного освобождения граждан Украины, которые удерживаются в пенитенциарных учреждениях на территории РФ, а также граждан РФ, которые содержаться в таких учреждениях Украины", - написала украинский омбудсмен.

"Я отметила, что у президента Украины Владимира Зеленского есть добрая воля освободить всех", - сообщила Денисова.

Встреча омбудсменов прошла в Москве.