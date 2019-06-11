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19:52 11.06.2019

Омбудсмен Украины предлагает Москальковой обсудить взаимное освобождение задержанных и осужденных

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Омбудсмен Украины предлагает Москальковой обсудить взаимное освобождение задержанных и осужденных

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова предложила уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, задержанных и осужденных на территориях России и Украины по мотивам, которые одна из сторон считает политическими.

"Я думаю, что мы могли бы объединить усилия - вы в России, а я в Украине - уже используя то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех. Мы не говорим об обменах. Мы говорим, что изменила страна риторику, наш президент говорит об освобождении, я бы такие условия с вами хотела обсудить", - сказала Денисова в ходе встречи с Москальковой в Москве во вторник.

В свою очередь, российский омбудсмен Москалькова заявила о готовности к диалогу. "Для нас очень важно, что сегодня изменилась и риторика, и общие подходы к правозащитной теме", - сказала она.

Теги: #россия #украина #задержанные
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