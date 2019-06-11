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19:42 11.06.2019

СБУ разоблачила очередные попытки вербовки "МГБ ЛНР" осужденных, переданных для отбывания наказания в украинских колониях

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СБУ разоблачила очередные попытки вербовки "МГБ ЛНР" осужденных, переданных для отбывания наказания в украинских колониях

Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Государственной уголовно-исполнительной службой разоблачили очередные попытки вербовки пророссийскими террористами осужденных, прибывших с неподконтрольной украинской власти территории Луганской области для отбывания наказания в украинских пенитенциарных учреждениях.

Как сообщил во вторник пресс-центр СБУ, во время осуществления проверочных мероприятий в отношении этапированных оперативники спецслужбы обнаружили лиц, завербованных так называемым "МГБ ЛНР".

Установлено, что условием перемещения осужденных с неподконтрольной территории в исправительные учреждения на контролируемую украинскими властями территорию является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с "силовыми структурами" псевдореспублик. Так, в дальнейшем после освобождения с мест лишения свободы заключенные должны были собирать для "МГБ ЛНР" информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных подразделений.

Для вынуждения заключенных к противоправной деятельности пророссийские террористы прибегают к методам физического и психологического давления, создают им невыносимые условия содержания. Кроме того, по свидетельствам осужденных, особенно жестоким издевательствам подвергаются уроженцы других областей (не Донецкой и Луганской), которые открыто заявляют о своей проукраинской позиции, даже за украинский язык и бытовые вещи с государственной символикой. Бывают и случаи отработки "спецназом МГБ" силовых приемов подавления массового неповиновения заключенных.

Осужденные предоставили сотрудникам СБУ подробные показания об обстоятельствах их вербовки. Проверочные мероприятия продолжаются.

Теги: #осужденные #лнр #вербовка
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