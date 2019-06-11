Двое украинских военных получили ранения вследствие обстрелов позиций ВСУ боевиками на Донбассе с начала суток

С начала суток вторника, 11 июня, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего двое украинских военнослужащих были ранены, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия … Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18.00, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили 4 обстрела позиций Объединенных сил, из них: дважды в районе н.п. Широкино со стороны н.п.Саханка - из автоматического гранатомета и снайперской винтовки; н.п.Водяное, со стороны н.п.Ужовка - из стрелкового оружия; вблизи н.п.Пески, со стороны н.п. Веселое - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Помимо этого в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в районе н.п. Южное со стороны шахты им.Гагарина.