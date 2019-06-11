События

17:42 11.06.2019

Начальник полиции Харьковщины назначил служебную проверку действий сотрудников во время конфликта, когда пострадал оператор Макарюк

1 мин читать

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко назначил служебную проверку действий сотрудников полиции, которые несли службу на территории ТЦ "Барабашово" (Харьков) во время конфликта, в результате которого был жестоко избит оператор местной службы теленовостей Вадим Макарюк.

"Начальником ГУ Нацполиции сегодня назначена проверка по этому поводу в отношении сотрудников, которые несли службу на территории торгового центра", - сообщил во вторник отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт с участием предпринимателей, ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились 9 человек, в т.ч. Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой).

Теги: #проверка #украина #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:42 11.06.2019
Начальник полиции Харьковщины назначил служебную проверку действий сотрудников во время конфликта, когда пострадал оператор Макарюк

Начальник полиции Харьковщины назначил служебную проверку действий сотрудников во время конфликта, когда пострадал оператор Макарюк

17:27 11.06.2019
Парцхаладзе предлагает построить на Теличке "Киев Сити" с правительственным и деловым кварталом

Парцхаладзе предлагает построить на Теличке "Киев Сити" с правительственным и деловым кварталом

17:27 11.06.2019
Тимошенко поддерживает увольнение Луценко, ждет от президента кандидатуру на пост генпрокурора

Тимошенко поддерживает увольнение Луценко, ждет от президента кандидатуру на пост генпрокурора

17:04 11.06.2019
Зеленский назначил врио глав 12 облгосадминистраций

Зеленский назначил врио глав 12 облгосадминистраций

17:00 11.06.2019
Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации

Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации

16:56 11.06.2019
Профильный комитет ВР направил правоохранителям обращение о нарушении Минздравом законодательства

Профильный комитет ВР направил правоохранителям обращение о нарушении Минздравом законодательства

16:56 11.06.2019
Профильный комитет ВР направил правоохранителям обращение о нарушении Минздравом законодательства

Профильный комитет ВР направил правоохранителям обращение о нарушении Минздравом законодательства

16:52 11.06.2019
Минрегион хочет объединить пожарную, медпомощь и полицию в громадах в единые Центры безопасности

Минрегион хочет объединить пожарную, медпомощь и полицию в громадах в единые Центры безопасности

16:42 11.06.2019
Рефинансирование долговых обязательств "Метинвеста" получило награду "Европейская сделка года по финансированию сырьевых товаров"

Рефинансирование долговых обязательств "Метинвеста" получило награду "Европейская сделка года по финансированию сырьевых товаров"

16:31 11.06.2019
Зеленский объявил новый конкурс на должность судьи ЕСПЧ

Зеленский объявил новый конкурс на должность судьи ЕСПЧ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС объявил перерыв до 14:00 в заседании о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

Пожар в Одесской психбольнице мог возникнуть из-за постороннего источника возгорания

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

На пожаре в психбольнице Одессы погибло 6 человек

Зеленский поручил Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию пожара в психиатрической больнице Одессы, в котором погибло уже 6 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Рябошапка: главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев

"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда на Троицу и День Конституции

Рябошапка: уволены два заместителя главы СБУ

В Днепре женщина продавала боевые гранаты в подземном переходе, а дома хранила 2 гранатомета

В понедельник в Нацполицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в городах Украины, большинство из которых прислали из РФ

В Украине в ближайшие сутки будет максимальная для этого месяца жара

КС объявил перерыв до 14:00 в заседании о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

Количество отравившихся на свадьбе во Львове возросло до 44 человек

"Неделя швейцарского кино" переносится из-за блокирования кинотеатра "Киев" – посольство

Филарет не признает решение поместного собора о приостановлении деятельности УПЦ-КП и планирует его отменить

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА