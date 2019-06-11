Парцхаладзе предлагает построить на Теличке "Киев Сити" с правительственным и деловым кварталом

Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе намерен предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому проект строительства административного и делового квартала "Киев Сити" на территории промзоны "Теличка" площадью около 100 га, и перенести туда администрацию президента и другие админздания из центра города.

"Обязательно предложим. Я считаю, что это должен быть один из символов изменений в стране", – отметил Парцхаладзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, масштабный проект "Киев Сити" на Теличке с 2003 года неоднократно предлагался к рассмотрению мэрам города, однако идея не находила поддержки.

"Еще с 2003 года у меня есть идея создать на месте Телички так называемый "Киев Сити", наподобие города небоскребов за окружной в Париже. Перенести туда 1 млн кв. м административных помещений. Сделать так называемый правительственный и деловой квартал, а освободившиеся помещения в центре Киева продать, к примеру, под отели, культурные центры, возможно, жилье. Что получится? В центре города станет более комфортно, будет намного меньше пробок по дороге на работу и с работы, будет резкий толчок развитию туризма", – рассказал Парцхаладзе.

Реализация такого проекта позволит решить проблему равномерной загрузки левого и правого берегов, а использование современных технологий и подходов к проектированию помещений, в том числе open space, могли бы увеличить плотность загрузки людей на 30-40% и повысить эффективность труда, считает заместитель министра.

Кроме того, Парцхаладзе рассказал о проекте превращения Труханова острова в рекреационную зону, в частности, оборудования локаций для занятий водными видами спорта, переноса на территорию острова зоопарка, запуска канатной дороги.

"Река - одна из самых сильных сторон города и нужно использовать ее на 100%. Рекреация, отдых, променады. К реке надо выходить гулять, а у нас выходят на Крещатик. Этой моей задумке уже 15 лет. Но ничего, мы терпеливые. Это все не министерские задачи, это вопрос к городу. Это видение, как можно делать масштабные проекты, привлекать колоссальные деньги, инвестиции, создавать рабочие места и более эффективно развивать города", - считает Парцхаладзе.



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