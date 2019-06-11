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16:56 11.06.2019

Профильный комитет ВР направил правоохранителям обращение о нарушении Минздравом законодательства

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Профильный комитет ВР направил правоохранителям обращение о нарушении Минздравом законодательства

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения направил в правоохранительные органы обращение о нарушении Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) законодательства, сообщил заместитель главы комитета Олег Мусий на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, речь, в частности, о Центральной базе данных (ЦБД) электронной системы здравоохранения (e-Health), которая, по словам Мусия, сделала персональные данные пациентов незащищенными.

"Наш комитет, в режиме "круглого стола" рассмотрев эти вопросы, направил соответствующие обращения от членов комитета в правоохранительные органы и к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Ведь благодаря криминальным деяниям Минздрава и НСЗУ все персональные данные стали незащищенными", - сказал он.

По словам депутата, все данные вносятся в ЦБД через 17 действующих в стране медицинских информационных систем (МИС), из которых только две имеют сертификат защиты информации.

Кроме того, Мусий сообщил, что министерство израсходовало кредитные средства на разработку ЦБД, которая еще в 2014 году была разработана и предоставлена Минздраву бесплатно.

"Руководители министерства похитили $14,5 тыс. из международных средств, которые передавались на разработку того, что предоставлялось бесплатно (ЦБД – ИФ). Этот факт зафиксировала Счетная палата Украины. После чего этот несуществующий продукт (e-Health – ИФ), который включает ЦБД, содержащую все данные о пациентах, появляется в ведении НСЗУ. При этом в НСЗУ ответили, что эту базу получили от Минздрава, а в Минздраве нам сказали, что у них никогда не было ЦБД. Таким образом, $3,5 млн было украдено командой министерства через псевдообщественные организации, которые должны были разработать такую базу", - сказал он.

По словам Мусия, ранее он обращался в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с заявлением о наличии преступления, основываясь на отчете Счетной палаты. Однако НАБУ не нашло причин для возбуждения уголовного производства.

Ранее глава НСЗУ Олег Петренко сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что ЦБД электронной системы здравоохранения (eHealth) соответствует действующему законодательству Украины о защите информации, она безопасна для внесения и хранения электронных данных.

Он отметил, что МИС, через которые медучреждения работают с ЦБД, прошли тестирование на соответствие техническим условиям в соответствии с программами, разработанными ГП "Электронное здоровье" и утвержденными НСЗУ. Они одобрены к работе с ЦБД. Каналы связи между МИС и ЦБД тоже надежно защищены, что проверено строгими тестами по кибербезопасности.

Теги: #нарушение #верховная_рада #нсзу #украина #минздрав
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