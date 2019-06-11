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16:52 11.06.2019

Минрегион хочет объединить пожарную, медпомощь и полицию в громадах в единые Центры безопасности

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Минрегион хочет объединить пожарную, медпомощь и полицию в громадах в единые Центры безопасности

инистерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины разработало проект, предусматривающий создание в объединенных территориальных громадах сети Центров безопасности, которые объединят в одном здании пожарную, экстренную медицинскую помощь и полицию.

"Есть идея создания единого Центра безопасности в громадах, который объединит пожарную, экстренную медицинскую помощь и полицию. Уже разработан проект и хотим разработать сеть таких Центров безопасности. Они будут предоставлять всю необходимую помощь в течение 20 минут", - сообщил замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как он отметил, Минрегион нацелен на создание современной социальной инфраструктуры в регионах. Сейчас, по его данным, ведется строительство 517 сельских амбулаторий, в дальнейшем планируется увеличение их количества.

"Уже построено около 100 объектов (амбулаторий – ИФ). Полагаю, до конца года все остальные будут построены. Зачем нужна новая инфраструктура? В действующих амбулаториях в 84% случаев нет даже туалетов и воды. Мы же сейчас строим светлые открытые амбулатории: атмосфера, современный подход, без очередей, детская площадка и т.д.", - отметил Парцхаладзе.

Кроме того, министерство продолжает реализацию проекта "Новое образовательное пространство" (НОП), основными принципами которого является энергоэффективность, безбарьерность и инклюзия, мотивирующее пространство и современное оборудование.

"У нас есть план модернизации школ в рамках НОП. В 2016 году мы начали с Путровской школы (с.Путровка, Васильковсого р-на Киевской обл. – ИФ), в 2017-м уже было 15 школ, 2018-м – 300, сейчас уже около 500. Мы хотим, чтобы до 2021 года все опорные школы были сделаны по принципам НОП", - сказал замминистра.

По его мнению, на сегодня около 30% сельских школ нужно оптимизировать.

"В сельских школах очень низкий уровень образования. Иногда даже количество учителей превышает количество учащихся. Нужно следовать зарубежному опыту и такие школы закрывать. Другими словами, нужно оптимизировать около 30% сельских школ. Но это не за месяц или год, это программа на 10 лет. Резко сделать это невозможно. И делать это надо не силовым путем, а путем создания хороших школ, чтобы туда начали ездить, тогда старые школы сами себя изживут… Купить современный автобус и подвозить детей - в несколько раз дешевле и эффективнее, чем содержать старую школу", - резюмировал он.


Полная версия интервью Парцхаладзе будет доступна на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #парцхаладзе #украина #минрегион
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