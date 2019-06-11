Рябошапка: главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев

Главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, который является действующим народным депутатом из фракции "Батькивщина".

"Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки... назначен Бухарев Владислав", - сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник в Киеве.

Как сообщалось, 13 марта 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины.

Владислав Бухарев, генерал-лейтенант налоговой милиции. В 2014 году работал в Службе безопасности Украины на должности первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также был офицером по особым поручениям главы СБУ.