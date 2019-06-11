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16:18 11.06.2019

"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда на Троицу и День Конституции

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"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда на Троицу и День Конституции

"Укрзализныця" назначила на праздники Троицы и День Конституции Украины еще два дополнительных поезда, увеличив, таким образом, количество дополнительных рейсов до шести, сообщила пресс-служба компании во вторник.

Так, поезд №755/756 Киев-Львов из Киева будет курсировать 18, 28 июня и 1 июля с отправлением в 00:15 и прибытием во Львов в 5:47. Из Львова поезд будет отправляться 17, 27, 30 июня в 23:00, прибытие в столицу - 05:50.

Поезд №708/707 Киев-Днепр 14 июня отправится из Киева в 17:22 и прибудет в Днепр в 23:09. Обратно - отправление 15 июня в 00:41 и прибытие в Киев в 07:14.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда на Троицу и День Конституции, а также 22 летних поезда и дополнительные рейсы графиковых поездов в направлении морских курортов Украины.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

Теги: #укрзализныця #украина #доппоезда
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