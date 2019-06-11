События

15:40 11.06.2019

Рябошапка: уволены два заместителя главы СБУ

1 мин читать
Рябошапка: уволены два заместителя главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителей главы Службы безопасности Украины Олега Фролова и Владислава Косинского из-за их возможной причастности к противоправным деяниям во время предвыборной кампании, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"Были уволены два заместителя главы Службы безопасности Украины. Это те люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе (которые) совершались во время избирательной кампании. Для них это только начало пути. Я имею в виду увольнение. Другие вещи будут уже осуществляться в процессуальном порядке. Речь идет об увольнении двух заместителей главы СБУ Фролова Олега Владимировича, а также Косинского Владислава Владимировича", - сказал Рябошапка на брифинге в Киеве во вторник.

Теги: #рябошапка #сбу #украина #кадры #фролова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:24 11.06.2019
Рябошапка: главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев

Рябошапка: главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев

16:22 11.06.2019
Глава НБУ считает целесообразным начать переговоры о подготовке новой программы с МВФ уже в этом году

Глава НБУ считает целесообразным начать переговоры о подготовке новой программы с МВФ уже в этом году

16:18 11.06.2019
"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда на Троицу и День Конституции

"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда на Троицу и День Конституции

16:18 11.06.2019
"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда на Троицу и День Конституции

"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда на Троицу и День Конституции

15:57 11.06.2019
Зеленский уволил начальников управлений СБУ в пяти областях

Зеленский уволил начальников управлений СБУ в пяти областях

15:29 11.06.2019
Зеленский подписал представление на увольнение с поста главы МИД Украины Климкина и внес в Раду представление о назначении на эту должность Пристайко

Зеленский подписал представление на увольнение с поста главы МИД Украины Климкина и внес в Раду представление о назначении на эту должность Пристайко

15:20 11.06.2019
Зеленский вносит в Раду представление на увольнение Луценко

Зеленский вносит в Раду представление на увольнение Луценко

15:16 11.06.2019
Молдова заявляет о несоблюдении требований маркировки при экспорте украинской молочной продукции

Молдова заявляет о несоблюдении требований маркировки при экспорте украинской молочной продукции

15:09 11.06.2019
В Днепре женщина продавала боевые гранаты в подземном переходе, а дома хранила 2 гранатомета

В Днепре женщина продавала боевые гранаты в подземном переходе, а дома хранила 2 гранатомета

14:59 11.06.2019
В Украине в ближайшие сутки будет максимальная для этого месяца жара

В Украине в ближайшие сутки будет максимальная для этого месяца жара

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС объявил перерыв до 14:00 в заседании о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

Пожар в Одесской психбольнице мог возникнуть из-за постороннего источника возгорания

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

На пожаре в психбольнице Одессы погибло 6 человек

Зеленский поручил Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию пожара в психиатрической больнице Одессы, в котором погибло уже 6 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В понедельник в Нацполицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в городах Украины, большинство из которых прислали из РФ

КС объявил перерыв до 14:00 в заседании о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

Количество отравившихся на свадьбе во Львове возросло до 44 человек

"Неделя швейцарского кино" переносится из-за блокирования кинотеатра "Киев" – посольство

Филарет не признает решение поместного собора о приостановлении деятельности УПЦ-КП и планирует его отменить

Боец ВСУ ранен при обстреле боевиками украинских позиций на Донбассе за первую половину суток

Пожар в Одесской психбольнице мог возникнуть из-за постороннего источника возгорания

Полиция проверяет сообщение о минировании здания КС, где рассматривается представление о конституционности указа о роспуске Рады

Форум украинской интеллигенции просит Зеленского поддержать УПЦ-КП от посягательств на ее права и вмешательств во внутреннюю жизнь

Зеленский отменил назначение Василенко и Исакова членами ВСП и объявил конкурс по отбору кандидатов в члены ВСП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА