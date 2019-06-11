В Днепре женщина продавала боевые гранаты в подземном переходе, а дома хранила 2 гранатомета

В Днепре полицейские разоблачили женщину, подозреваемую в сбыте оружия и боеприпасов: оперативники Днепровского отдела полиции задокументировали факт продажи гранат в подземном переходе в Новокодацком районе города.

"Во время оперативных мероприятий они изъяли у женщины 2 гранаты Ф-1 с запалами. В дальнейшем по месту жительства фигурантки был проведен санкционированный обыск, во время которого правоохранители обнаружили 2 гранатомета РПГ-26. Все изъятое направлено на экспертизу", - сообщает во вторник Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что 52-летняя женщина уже была ранее судима за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия. Ее задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), женщине грозит до 7 лет лишения свободы.