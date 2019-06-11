В понедельник в Нацполицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в городах Украины, большинство из которых прислали из РФ

На протяжении понедельника, 10 июня, в Национальной полиции Украины поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в ряде городов страны, большинство из которых приходили на электронные адреса с почтового сервиса с присвоенным IP-адресом, принадлежащим зарегистрированному в РФ обществу с ограниченной ответственностью, сообщает первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Террористические группировки РФ не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране. За минувшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе", - написал Аброськин на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Он отметил, что правоохранителям пришлось эвакуировать более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена.

"Уже можно сказать, что большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с почтового сервиса с присвоенным IP-адресом в указанный временной период, принадлежащем ООО, которое зарегистрировано в РФ", - написал первый замглавы Нацполиции Украины.

Аброськин отметил, что от таких действий злоумышленников ежедневно страдают тысячи обычных граждан Украины.

"Работники полиции вынуждены реагировать на каждое такое сообщение и наши люди по-разному относятся к этому, иногда с поддержкой, иногда с ссорами, но, несмотря ни на что, мы должны проверять каждое обращение", - подчеркнул первый замглавы Нацполиции Украины.