События

14:59 11.06.2019

В Украине в ближайшие сутки будет максимальная для этого месяца жара

1 мин читать
В Украине в ближайшие сутки будет максимальная для этого месяца жара

В Украине в ближайшие сутки 12 июня в поле повышенного атмосферного давления ожидается преимущественно сухая погода, будет жарко – с максимальной температурой воздуха, характерной для середины июня, сообщает Укргидрометцентр.

Осадки не ожидаются, лишь на Закарпатье и Прикарпатье во второй половине дня кое-где кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей 20-25°, на крайнем западе и востоке страны местами 13-15°; днем 29-34°, в Карпатах 18-23°.

В Киеве 12 июня будет сухо и жарко: температура ночью около 20°, днем 31-33°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 июня самая высокая температура днем была 34,0° в 2010 году, самая низкая ночью 5,2° в 1950 году.

В Украине 13 июня без осадков, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременный дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 17-22°, днём 29-34°.

В Киеве 13 июня сухо и жарко. Температура ночью около 20°, днем 31-33°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

По состоянию на 9:00 вторника, 11 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°; в р.Днепр в пределах Киева 24°.

Теги: #погода #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:24 11.06.2019
Рябошапка: главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев

Рябошапка: главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев

16:22 11.06.2019
Глава НБУ считает целесообразным начать переговоры о подготовке новой программы с МВФ уже в этом году

Глава НБУ считает целесообразным начать переговоры о подготовке новой программы с МВФ уже в этом году

16:18 11.06.2019
"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда на Троицу и День Конституции

"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда на Троицу и День Конституции

16:18 11.06.2019
"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда на Троицу и День Конституции

"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда на Троицу и День Конституции

15:57 11.06.2019
Зеленский уволил начальников управлений СБУ в пяти областях

Зеленский уволил начальников управлений СБУ в пяти областях

15:40 11.06.2019
Рябошапка: уволены два заместителя главы СБУ

Рябошапка: уволены два заместителя главы СБУ

15:29 11.06.2019
Зеленский подписал представление на увольнение с поста главы МИД Украины Климкина и внес в Раду представление о назначении на эту должность Пристайко

Зеленский подписал представление на увольнение с поста главы МИД Украины Климкина и внес в Раду представление о назначении на эту должность Пристайко

15:20 11.06.2019
Зеленский вносит в Раду представление на увольнение Луценко

Зеленский вносит в Раду представление на увольнение Луценко

15:16 11.06.2019
Молдова заявляет о несоблюдении требований маркировки при экспорте украинской молочной продукции

Молдова заявляет о несоблюдении требований маркировки при экспорте украинской молочной продукции

15:09 11.06.2019
В Днепре женщина продавала боевые гранаты в подземном переходе, а дома хранила 2 гранатомета

В Днепре женщина продавала боевые гранаты в подземном переходе, а дома хранила 2 гранатомета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС объявил перерыв до 14:00 в заседании о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

Пожар в Одесской психбольнице мог возникнуть из-за постороннего источника возгорания

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

На пожаре в психбольнице Одессы погибло 6 человек

Зеленский поручил Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию пожара в психиатрической больнице Одессы, в котором погибло уже 6 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В понедельник в Нацполицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в городах Украины, большинство из которых прислали из РФ

КС объявил перерыв до 14:00 в заседании о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

Количество отравившихся на свадьбе во Львове возросло до 44 человек

"Неделя швейцарского кино" переносится из-за блокирования кинотеатра "Киев" – посольство

Филарет не признает решение поместного собора о приостановлении деятельности УПЦ-КП и планирует его отменить

Боец ВСУ ранен при обстреле боевиками украинских позиций на Донбассе за первую половину суток

Пожар в Одесской психбольнице мог возникнуть из-за постороннего источника возгорания

Полиция проверяет сообщение о минировании здания КС, где рассматривается представление о конституционности указа о роспуске Рады

Форум украинской интеллигенции просит Зеленского поддержать УПЦ-КП от посягательств на ее права и вмешательств во внутреннюю жизнь

Зеленский отменил назначение Василенко и Исакова членами ВСП и объявил конкурс по отбору кандидатов в члены ВСП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА