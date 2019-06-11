КС объявил перерыв до 14:00 в заседании о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины объявил перерыв до 14:00 в рассмотрении по существу производства по конституционному представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", до перерыва в зале суда выступил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

После перерыва, в 14:00 вторника, как ожидается, КС продолжит рассмотрение.