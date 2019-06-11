События

13:20 11.06.2019

"Неделя швейцарского кино" переносится из-за блокирования кинотеатра "Киев" – посольство

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В посольстве Швейцарии в Украине сообщают о переносе фестиваля "Неделя швейцарского кино" из заблокированного кинотеатра "Киев" (12-16 июня) в кинотеатр "Жовтень" (4-7 июля), а также вместе с Британским советом в Украине и Австрийским культурным форумом в Украине призывают власти Киева использовать свои полномочия для поиска конструктивного решения ситуации с заблокированным кинотеатром.

"Ситуация, которая сложилась вокруг кинотеатра "Киев", также влияет на другие культурные мероприятия, которые были запланированы и организованы другими посольствами и культурными институтами для киевлян и гостей города. Посольство Швейцарии в Украине, Британский Совет в Украине и Австрийский Культурный Форум в Украине глубоко встревожены событиями вокруг кинотеатра и призывают все стороны конфликта решить текущие вопросы без срыва культурных событий и в соответствии с законом. Вышеупомянутые посольства и институты приглашают стороны, особенно Киевскую городскую государственную администрацию и мэра Киева Виталия Кличко, использовать свои полномочия для поиска конструктивного решения", - говорится в сообщении, обнародованном посольством Швейцарии во вторник.

В обнародованной информации говорится, что третья "Неделя швейцарского кино", организованная Посольством Швейцарии в Украине, пройдет в кинотеатре "Жовтень" с 4 по 7 июля, в программе будут представлены 4 актуальные картины последних лет, отобранные на европейских фестивалях. Все фильмы фестиваля демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Открытие фестиваля состоится 4 июля в 18:45. Фестиваль откроет мелодрама "Мечта Катрины". Главная героиня ленты режиссеров Дарио и Мирко Бишофбергеров хочет иметь детей, но ее муж погибает в автокатастрофе, однако благодаря пересадке головы он возвращается другим человеком. На международном кинофестивале в Дублине "Мечта Катрины" была отмечена за лучшую операторскую работу.

Швейцарско-немецкая драма "Невинный" Симона Жакме была впервые показана в рамках конкурсной программы международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, где претендовала на Гран-при, и была отмечена премией Swiss Film Prize за лучшую женскую роль. В центре сюжета – женщина, которая в равной мере предана семье, ревностным христианам-традиционалистам, и своей исследовательской работе. Встреча с бывшим любовником ставит под сомнение ее чувства, образ жизни, а впоследствии и веру. Показ запланирован на 5 июля, 19:00.

Драма "Ветер перемен" со звездой французского кино Мелани Тьерри в главной роли, удостоена премии Variety Piazza Grande Award международного кинофестиваля в Локарно. Сюжет фильма построен вокруг молодой пары, которая убегает от суеты города в отдаленный альпийский уголок. Но в их счастливую и размеренную жизнь вторгается инженер, приехавший для установки ветряной турбины. "Специальным событием в рамках показа станет лекция об энергоэффективности в повседневной жизни, мероприятие состоится 6 июля в 19:00", - отмечают организаторы.

Также в программе зрителей ждет лента совместного производства Швейцарии и Италии, драма "Счастливый Лазарь" Аличе Рорвахер. В свое время она была отмечена премией за лучший сценарий Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает о дружбе простодушного деревенского дурачка Лазаря и избалованного аристократа Танкреди. Показ состоится 7 июля в 19:00.

"Фильмы программы касаются важных и сложных вызовов для украинского и швейцарского обществ. Наука и прогресс для "светлого будущего"? Возобновляемые источники энергии для решения проблемы изменения климата? Швейцария надеется с помощью этой программы сделать свой вклад в нынешнюю дискуссию в Украине и рассматривает ее как дополнение к швейцарской стратегии сотрудничества для Украины", - рассказали в посольстве.

Также дипломаты отмечают, что осенью активисты и руководители киноклубов смогут провести показы фильмов фестиваля швейцарского кино в своем городе в рамках проекта "Киноклуб. Всеукраинская сеть", для этого нужно будет подать заявку на сайте.

Теги: #киев #украина #кинотеатры #швейцария
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