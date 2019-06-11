Филарет не признает решение поместного собора о приостановлении деятельности УПЦ-КП и планирует его отменить

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко) не признает подписанное на Поместном соборе УПЦ-КП 15 декабря 2018 года постановление о приостановлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата, и заявляет, что оно будет отменено.

"Мы отклоняем тот так называемый Поместный собор, который был 15 декабря 2018 года, не как собор, так как это был сбор подписей под названием "поместный собор". Поместного собора как такового не было, а был сбор подписей под постановлением Поместного собора (об приостановлении деятельности УКЦ-КП - ИФ). И мы это постановление на следующем Поместном соборе отменим, и оно для нас будет недействительно", - сказал иерарх на Форуме украинской интеллигенции "За Украинскую православную церковь! За Киевский патриархат" во вторник в Киеве.

По словам патриарха Филарета, УПЦ-КП не нужно восстанавливать, так как "она была, есть и будет".

"А если кто-то отделится, то он отделится от Киевского патриархата и создаст уже свою зависимую от Константинополя церковь", - добавил он.

Среди прочего, в качестве доказательства зависимости ПЦУ от Константинополя Филарет обратил внимание на то, что предстоятель Украинской православной церкви (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) поставил своим викарным епископом грека.

"Что, нет украинца, что ты поставил грека? Для чего ты грека поставил? Для того чтобы этот грек наблюдал, что происходит в Украине и передавал информацию Вселенскому патриарху, и через него же Епифанию поступали указания, что нужно делать. И это называется автокефальная церковь?" - заявил патриарх Филарет.

Ранее пресс-служба Киевского патриархата заявляла, что "Собрание, которое состоялось 15 декабря 2018 в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), не является Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата, а является ситуативными собранием делегатов УПЦ-КП перед Объединительным собором, во время которого (собрания - ИФ) по требованию со стороны представителей Вселенского патриархата для участия в Объединительном соборе приняли формальный, ситуативный документ, не имеющий юридической силы, а был необходим для участия в Объединительном соборе украинского православия. В случае неподписания подобного документа представители Вселенского патриархата отказывались начинать Объединительный собор в Великой Софии".

Как известно, 15 декабря 2018 года Объединительный собор в Киеве объявил о создании Православной церкви Украины (ПЦУ), объединившей УПЦ-КП и УАПЦ. К новообразованной церкви также присоединилось несколько иерархов УПЦ (МП)

6 января 2019 г. ПЦУ получила Томос об автокефалии от Константинопольского патриархата.