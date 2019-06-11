События

13:03 11.06.2019

Боец ВСУ ранен при обстреле боевиками украинских позиций на Донбассе за первую половину суток

1 мин читать
Боец ВСУ ранен при обстреле боевиками украинских позиций на Донбассе за первую половину суток

С  начала суток до 12.00 вторника, 11 июня, боевики на Донбассе продолжают нарушать режим перемирия, доказательством чего является фиксация в районе проведения операции Объединенных сил трех вооруженных провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, вследствие чего ранение получил украинский военнослужащий.

"Отмечу, что с начала этого периода один украинский защитник получил ранение, однако состояние его здоровья вполне удовлетворительное. Сейчас он получает медицинскую помощь от наших военных врачей", - рассказал на брифинге представитель пресс-центра Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник.

По его словам, два враждебных обстрела произошли ночью в районе н.п. Пески и Водяное, где боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

Еще один обстрел зафиксирован в восемь утра возле с.Южное. "Там противник применил минометы 82-го калибра, потратив три боеприпаса, и ведя огонь из СПГ (станковый противотанковый гранатомёт - ИФ). На этот враждебный обстрел наши защитники ответили огнем из вооружения БМП и пехотного оружия, в остальных случаях - не реагировали", - рассказал Мотузяник.

Теги: #всу #минобороны #россия #украина #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:20 11.06.2019
"Неделя швейцарского кино" переносится из-за блокирования кинотеатра "Киев" – посольство

"Неделя швейцарского кино" переносится из-за блокирования кинотеатра "Киев" – посольство

13:10 11.06.2019
Все относящиеся к компетенции ЦИК процессы по организации выборов в Раду идут по графику, заверила Слипачук руководство Миссии БДИПЧ ОБСЕ

Все относящиеся к компетенции ЦИК процессы по организации выборов в Раду идут по графику, заверила Слипачук руководство Миссии БДИПЧ ОБСЕ

13:07 11.06.2019
Филарет не признает решение поместного собора о приостановлении деятельности УПЦ-КП и планирует его отменить

Филарет не признает решение поместного собора о приостановлении деятельности УПЦ-КП и планирует его отменить

12:53 11.06.2019
Пожар в Одесской психбольнице мог возникнуть из-за постороннего источника возгорания

Пожар в Одесской психбольнице мог возникнуть из-за постороннего источника возгорания

12:37 11.06.2019
Бойко назвал свои первые шаги, если станет премьером Украины

Бойко назвал свои первые шаги, если станет премьером Украины

12:22 11.06.2019
"Нова Пошта" за 5 мес. открыла более 700 новых отделений по Украине и нарастила объемы доставки

"Нова Пошта" за 5 мес. открыла более 700 новых отделений по Украине и нарастила объемы доставки

12:18 11.06.2019
Доля пользователей 4G в Украине вырастет с 8% в 2019-м до 50% в 2024г

Доля пользователей 4G в Украине вырастет с 8% в 2019-м до 50% в 2024г

12:08 11.06.2019
Полиция проверяет сообщение о минировании здания КС, где рассматривается представление о конституционности указа о роспуске Рады

Полиция проверяет сообщение о минировании здания КС, где рассматривается представление о конституционности указа о роспуске Рады

11:57 11.06.2019
Форум украинской интеллигенции просит Зеленского поддержать УПЦ-КП от посягательств на ее права и вмешательств во внутреннюю жизнь

Форум украинской интеллигенции просит Зеленского поддержать УПЦ-КП от посягательств на ее права и вмешательств во внутреннюю жизнь

11:55 11.06.2019
"Укртрансгаз" закачал в хранилища 0,5 млрд куб м газа для нерезидентов

"Укртрансгаз" закачал в хранилища 0,5 млрд куб м газа для нерезидентов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пожар в Одесской психбольнице мог возникнуть из-за постороннего источника возгорания

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

На пожаре в психбольнице Одессы погибло 6 человек

Зеленский поручил Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию пожара в психиатрической больнице Одессы, в котором погибло уже 6 человек

В Одессе произошел пожар в психбольнице, погибло четыре человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский отменил назначение Василенко и Исакова членами ВСП и объявил конкурс по отбору кандидатов в члены ВСП

Шумовую дорожную разметку на дорогах начнут проектировать с 1 сентября – Минрегион

Почти 3 млн украинцев воспользовались режимом безвизовых поездок за два года

Возбуждено дело по факту пожара в психбольнице Одессы, при котором погибли 6 человек

Две трети пенсионеров в Великобритании лишатся бесплатного телевидения

В сентябре 2019 на Крещатике пройдут соревнования спасателей Украины

Во Львовской области 39 человек госпитализированы с пищевым отравлением

США направили в Великобританию официальный запрос на экстрадицию Ассанжа

На Херсонщине подтопленными остаются 50 приусадебных участков

Затонувший в Будапеште прогулочный катер поднимут во вторник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА