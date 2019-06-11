Боец ВСУ ранен при обстреле боевиками украинских позиций на Донбассе за первую половину суток

С начала суток до 12.00 вторника, 11 июня, боевики на Донбассе продолжают нарушать режим перемирия, доказательством чего является фиксация в районе проведения операции Объединенных сил трех вооруженных провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, вследствие чего ранение получил украинский военнослужащий.

"Отмечу, что с начала этого периода один украинский защитник получил ранение, однако состояние его здоровья вполне удовлетворительное. Сейчас он получает медицинскую помощь от наших военных врачей", - рассказал на брифинге представитель пресс-центра Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник.

По его словам, два враждебных обстрела произошли ночью в районе н.п. Пески и Водяное, где боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

Еще один обстрел зафиксирован в восемь утра возле с.Южное. "Там противник применил минометы 82-го калибра, потратив три боеприпаса, и ведя огонь из СПГ (станковый противотанковый гранатомёт - ИФ). На этот враждебный обстрел наши защитники ответили огнем из вооружения БМП и пехотного оружия, в остальных случаях - не реагировали", - рассказал Мотузяник.