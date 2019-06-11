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11:57 11.06.2019

Форум украинской интеллигенции просит Зеленского поддержать УПЦ-КП от посягательств на ее права и вмешательств во внутреннюю жизнь

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Форум украинской интеллигенции просит Зеленского поддержать УПЦ-КП от посягательств на ее права и вмешательств во внутреннюю жизнь

Участники "Форума украинской интеллигенции" "За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат" просят президента Украины Владимира Зеленского поддержать УПЦ-КП от посягательств на ее права и вмешательств в ее внутреннюю жизнь.

«Мы, участники Форума украинской интелегенции, высказываем поддержку вашему курсу на суровое соблюдение конституционных прав и свобод верующих Украины и невмешательство государства в дела церковные», - говорится в обращении Форума к президенту от 11 июня 2019 года.

Отмечается, что участники также поддерживают курс на обновление всех сфер общественной и экономической жизни Украины и дальнейшее евроинтеграционное движение.

В связи с чем констатируется, что именно поэтому украинская интеллигенция и УПЦ Киевского патриархата всегда открыты для диалога с украинской властью во всех аспектах национального строительства.

«Обращаемся к вам с просьбой поддержать Украинскую православную церковь - Киевский патриархат от каких либо посягательств на ее права и вмешательств в ее внутреннюю жизнь», - отмечается в обращении.

Также Форум обратился к верующим Украины.

Среди участников Форума и подписантов обращения почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко). Филарет заявил, что не будет выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом. В интервью телеканалу "Настоящее время" он заявил также, что сейчас идет большая борьба за уничтожение Киевского патриархата как такового. "Томос ставит церковь почти в такую же зависимость от Константинополя, как та, в которой находится УПЦ (МП) от Москвы", - сказал иерарх.

Филарет заявил, что не будет выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ-КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

В свою очередь предстоятель получившей томос объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский Епифаний подписал указ о признании недействительными документов Украинской православной церкви Киевского патриархата, которые были изданы после 30 января 2019 года.

А вселенский патриарх Варфоломей заверил украинских журналистов, что глава УПЦ-КП Филарет (Денисенко) был восстановлен Константинополем в епископском сане как бывший митрополит Киевский, а так называемый Киевский патриархат "не существует и никогда не существовал".

"Теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность главного епископа Православной церкви Украины Его Высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы, как средством распространять Благую Весть Нового Завета", - отметил Варфоломей на встрече с украинскими журналистами.

Теги: #упц_кп #зеленский #церковь #украина
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