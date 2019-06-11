Зеленский отменил назначение Василенко и Исакова членами ВСП и объявил конкурс по отбору кандидатов в члены ВСП

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Михаила Исакова и Андрея Василенко.

На сайте главы Украинского государства во вторник обнародованы соответствующие указы президента №358/2019 и №359/2019 от 10 июня об отмене указов президента Украины от 13 мая 2019 года № 217 и № 218 "О назначении члена Высшего совета правосудия".

В двух отмененных президентских указах шла речь о назначении Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.