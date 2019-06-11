Возбуждено дело по факту пожара в психбольнице Одессы, при котором погибли 6 человек

По факту возгорания в Одесском областном медицинском центре психического здоровья, в результате которого погибли 6 человек, полиция открыла уголовные производства по двум статьям.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Одесской области, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по п.1 и п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

"Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания – занесение огня извне", - сообщает полиция.

Для расследования обстоятельств пожара создана усиленная следственно-оперативная группа.

"В рамках начатых уголовных производств в административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц указанного заведения продолжаются обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для тщательного изучения", - сказано в сообщении.

Следователи также провели первичный осмотр места происшествия, опросили свидетелей из числа персонала отделения, в котором произошел пожар и других работников больницы.

Сейчас место происшествия охраняется полицейскими.

Как сообщалось, вечером 10 июня произошло возгорание в 7-м отделении Одесского областного медицинского центра психического здоровья. В результате пожара погибли 6 человек (4 человека погибли на месте, еще 2 умерли в медучреждениях). Еще 6 пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Среди погибших – медсестра больницы. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу.