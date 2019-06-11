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09:32 11.06.2019

Две трети пенсионеров в Великобритании лишатся бесплатного телевидения

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Две трети пенсионеров в Великобритании лишатся бесплатного телевидения

Большинство пожилых граждан Великобритании с 2020 года лишатся субсидий на бесплатный просмотр телевидения, пишет Financial Times со ссылкой на председателя правления BBC Дэвида Клементи.

В настоящее время все британцы в возрасте более 75 лет имеют право на бесплатный доступ к ТВ-услугам. По оценке BBC, в стране порядка 4,5 млн таких домохозяйств.

Однако уже с июня 2020 года субсидии на оплату телевидения смогут получить только те семьи, где хотя бы один член получает государственные надбавки к пенсии. Такие надбавки получают около 900 тыс. британцев, и еще 600 тыс. имеют на них право, но не пользуются им.

В Великобритании услуги телевидения традиционно платные, плата взимается за наличие в доме телевизора. Годовая плата составляет 154,5 фунта стерлингов ($196) за цветной телевизор и 49 фунтов - за черно-белый. Слепым гражданам предоставляется 50%-ная скидка.

Большая часть собираемых средств идет в специальный государственный фонд, из которого финансируется деятельность BBC. В 2017-18 финансовом году общая сумма лицензионных сборов за телевизоры составила 3,83 млрд фунтов. Сборы составляют львиную долю выручки BBC (5,06 млрд фунтов в прошлом фингоду).

Ранее субсидии для пожилых граждан полностью покрывались из бюджетных средств, но с 2016 года часть расходов легла на BBC, а в 2020-21 фингоду корпорация будет платить 100% суммы. По прогнозам корпорации, расходы на субсидии составят 745 млн, тогда как отмена бесплатного доступа для большинства из них позволит сократить затраты до порядка 250 млн фунтов.

По словам Клементи, решение резко сузить круг лиц, имеющих право на субсидии, далось компании нелегко, однако единственной альтернативой ему было закрытие ряда сервисов из-за нехватки средств.

Теги: #великобритания #телевидение #bbc
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