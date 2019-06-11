Во Львовской области 39 человек госпитализированы с пищевым отравлением

Во Львовскую областную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу с симптомами пищевого отравления госпитализированы 39 человек, из которых 5 детей, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сказано в сообщении, в больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находилась на свадьбе в ресторане "Червона Рута" г.Львов.

В информации отмечается, что проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.