На Херсонщине подтопленными остаются 50 приусадебных участков

По состоянию на утро вторника в Херсонской области остаются подтопленными 50 приусадебных участков, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 11 июня остаются подтопленными 50 приусадебных участков", - сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Для откачки воды привлечены 27 человек и 10 единиц техники, из них от ГСЧС 12 человек личного состава и 4 единицы техники. В течение суток откачано 3 тыс. 600 куб. м воды (всего с начала работ 16 тыс. 200 кубометров).

В ГСЧС напомнили, что 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 150 домохозяйств в с.Новая Маячка Алешковского района.