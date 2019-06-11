Харьковский апелляционный суд ужесточил наказание экс-правоохранителю, совершившему серию убийств

Харьковский апелляционный суд поддержал удовлетворил жалобу прокуратуры и ужесточил приговор экс-правоохранителю, обвиняемого в серии разбоев и убийств. позицию прокуратуры и назначил экс-правоохранителю, убившему трех пожилых женщин, наказание в виде пожизненного лишения свободы.

"Харьковский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и назначил экс-правоохранителю, убившему трех пожилых женщин, наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Мужчина был признан виновным в ряде разбойных нападений и умышленных убийств из корыстных побуждений, а также краже (ч.3 ст.187, п.6, 13 ч.2 ст.115, ч.2 ст.185 УК Украины).

Прокуратура доказала в суде, что в период с февраля 2009 по сентябрь 2010 года обвиняемый убил трех пенсионерок в Волчанском районе области и забрал все сбережения, которые смог найти у них дома (у одной из женщин было всего 700 грн). Его задержали после кражи денег из припаркованного автомобиля. Тогда мужчина признался и в других преступлениях.

В декабре 2016 года приговором Чугуевского городского суда области экс-правоохранитель был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако прокуратура не согласилась со слишком мягким наказанием и обратилась в апелляцию с требованием более сурового наказания.

Сейчас приговор апелляционного суда вступил в силу.