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06:35 11.06.2019

Главы Верховного суда, ВСП, ВККС, Совета судей, ГСАУ и школы судей призывают к скорейшему решению кадровых проблем в системе правосудия

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Главы Верховного суда, ВСП, ВККС, Совета судей, ГСАУ и школы судей призывают к скорейшему решению кадровых проблем в системе правосудия

Председатели Верховного суда Валентина Данишевская, Высшего совета правосудия (ВСП) Владимир Говоруха, Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергея Козьякова, Совета судей Украины Олег Ткачук, Государственной судебной администрации Украины (ГСАУ) Зеновий Холоднюк, ректор Национальной школы судей Украины Николай Онищук выступают за скорейшее (1-2 месяца) проведение конкурсов на занятие вакантных должностей в окружных судах.

      В совместном заявлении, опубликованном на сайте ВСП в понедельник, отмечается, что с начала судебной реформы с 2016 года квалификационное оценивание по критериям компетентности, добропорядочности и профессиональной этики прошли 2701 судья, и продолжается квалификационное оценивания по 2586 судьям. В то же время за этот период более 2 тыс. судей были уволены с должностей, что существенно повлияло на укомплектованность судов и способность в разумные сроки обеспечивать рассмотрение дел

      "Сегодня в стране 14 судов не осуществляют правосудие в связи с отсутствием судей или полномочий у судей, в 154 судах количество судей, осуществляющих правосудие, составляет менее 60% от штатной численности. В результате нарушается право граждан на обеспечение государством доступа к правосудию", - заявляют представители судебной ветви власти. 

      Также, по их словам, остается нерешенной проблема существенной разницы в вознаграждении судей, которые еще не прошли квалификационное оценивание, в том числе по независящим от них причинам.

      "Решение кадровых проблем в системе правосудия значительно усложняют и длительные попытки блокирования работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, осуществляемые как судебным, так и внесудебным способом", - сказано в заявлении.

      Учитывая указанное руководители ВСП, ВККС, Совета судей, ГСАУ, Национальной школы судей  считают, что первоочередная задача всех органов судейского управления – добиться существенных и немедленных сдвигов по решению комплекса кадровых проблем в системе правосудия.

      "С этой целью рекомендуется: ВККС в сжатые сроки (1-2 месяца) объявить и провести конкурсы на занятие вакантных должностей в местных (окружных) судах для кандидатов на должности судей, прошедших специальную подготовку в НШСУ, а также в судах с кадровым дефицитом 50% и более; ВСП, ВККС, ГСАУ в течение III-IV кварталов 2019 года завершить перевод судей в апелляционные, а также во новосозданные местные (окружные) суды", - сказано в заявлении. 

      Также ВККС должна рассмотреть возможность ускорения проведения квалификационного оценивания. "При необходимости внести изменения в положение о порядке и методологии  квалификационного оценивания, показатели соответствия критериям квалификационного оценивания… В приоритетном порядке провести квалификационное оценивание судей, у которых закончился пятилетний срок полномочий", - говорится в заявлении.

      В свою очередь ГСАУ должна определить оптимальное количество судей в апелляционных и местных (окружных) судах и ускорить получение результатов исследования по измерению нагрузки на судей и их утверждение Советом судей Украины.

Теги: #всп #гсау #вккс #кадры #суды
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