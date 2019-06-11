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04:27 11.06.2019

При получении взятки разоблачен судья Хозяйственного суда Сумской области

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При получении взятки разоблачен судья Хозяйственного суда Сумской области

Судью Хозяйственного суда Сумской области разоблачили на получении неправомерной выгоды в размере $4 тыс., сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

"Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 7 июня 2019 разоблачили судью Хозяйственного суда Сумской области на получении неправомерной выгоды в размере $4 тыс.", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

В информации отмечается, что судья попросила и получила деньги в обмен на принятие решения по хозяйственному делу в интересах предпринимателя, который обратился в суд из-за нарушения прав со стороны одного из сельских советов Сумской области в земельном вопросе.

Однако в ответ получил недвусмысленное предложение.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины.

Теги: #взятка #сумская #судья
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