Правоохранители разоблачили конвертцентр в Киевской области

В Киевской области сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность, сообщили в прокуратуре Киевской области.

"Клиентами" конвертационного центра в основном были предприятия с Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой областей. С целью надлежащего функционирования деятельности конвертационного центра дельцами создано 48 фиктивных субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

По информации прокуратуры общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн грн.

Во время проведения 18-ти санкционированных обысков в гг.Днепр и Запорожье изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютерная техника, банковские карты и огнестрельное оружие.

Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры на установление всех лиц, причастных к совершению преступления и обеспечения возмещения причиненных убытков.