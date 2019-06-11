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02:11 11.06.2019

Военным пересчитают льготную выслугу лет за участие в ООС

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Военным пересчитают льготную выслугу лет за участие в ООС

Военнослужащим Вооруженных сил Украины пересчитают льготную выслугу лет за участие в операции Объединенных сил по формуле год за три, сообщили в Оперативном командовании "Север".

"Военнослужащим рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава Вооруженных сил Украины пересчитают льготную выслугу лет за участие в операции Объединенных сил. Это предусмотрено Постановлением Кабинета Министров Украины №435 от 22 мая 2019 года", – говорится в сообщении на сайте командования в понедельник.

В информации отмечается, что постановлением вносятся изменения в другое постановление - №393 от 17 июля 1992 года "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и военной службы по контракту, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейским, сотрудникам Службы судебной охраны и членам их семей".

Подчеркивается, что до начала ООС военнослужащие ВСУ получали надбавку за льготную выслугу лет за участие в антитеррористической операции, которая вычислялась как год за три. После окончания АТО и начала ООС в законодательство были внесены соответствующие изменения.

"Военнослужащим, участвовавшим в операции Объединенных сил с 30 апреля 2018 года и по настоящее время, будут пересчитана льготная выслуга лет. Пересчет будет осуществляться так же - год за три. Согласно распоряжению Министра обороны Украины от 4 июня 2019 такой перерасчет в военных частях должен осуществиться до 1 сентября этого года", – добавили в Оперативном командовании "Север".

Теги: #льгота #военнослужащие #перерасчет
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