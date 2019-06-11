На пожаре в психбольнице Одессы погибло 6 человек

В Одессе в результате пожара в психбольнице погибли шесть человек, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Подразделениями ГСЧС спасены 19 человек, из них 4 человека умерли не приходя в сознание и 6 в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом госпитализированы, из них 2 человека умерли. Всего погибло 6 человек, госпитализированы 4 человека", – сказано в сообщении на сайте ведомства в ночь на вторник.

Как сообщалось, 10 июня в 21.44 в Суворовском районе г.Одесса по ул.Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы № 1 на площади 500 кв. м.

Спасатели ликвидировали пожар в 23:19. Огонь тушили 57 спасателей, используя 12 ед. техники.