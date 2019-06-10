События

23:51 10.06.2019

Певица Приходько намерена баллотироваться в Раду по мажоритарке от партии "Батькивщина"

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Певица Приходько намерена баллотироваться в Раду по мажоритарке от партии "Батькивщина"

Украинская певица Анастасия Приходько заявила о намерении баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу от партии ВО "Батькивщина".

      "Сегодня был съезд партии "Батькивщина", где мы уже смогли увидеть первую пятерку списка. Я выбрала для себя другой путь – потому что вы меня спрашиваете, почему меня нет в списках – я хочу пойти по мажоритарному округу. Я хочу честно попасть в парламент. Я хочу посмотреть, как будут голосовать за меня люди, хотят ли они видеть в меня парламенте… Поэтому я выбрала именно мажоритарный округ", - заявила Приходько в своем видеообращении на странице в соцсети Фейсбук.

      Она пообещала позже сообщить, в каком именно округе будет баллотироваться.

      В октябре 2018 года А.Приходько объявила о завершении карьеры артистки.

      Позже она заявила, что будет работать в предвыборной команде лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и готова стать народным депутатом Украины по списку партии.

Теги: #приходько #батькивщина #выборы
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