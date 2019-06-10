В Одессе произошел пожар в психбольнице, погибло четыре человека

В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице, в ходе которого погибли четыре человека, трое госпитализировано, сообщило местное издание "Думская

"В Одессе горит психиатрическая больница на улице Воробьева. На место масштабного пожара направилось много пожарных машин… Точно погибло четыре человека. Тела достали из огня, их осматривают медики", – сказано в сообщении на сайте издания в понедельник вечером.

По информации издания погибли медсестра и три пациента.

Кроме того трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом "отравление продуктами горения".

В 23:26 пожар ликвидирован.

Из горевшего корпуса спасатели эвакуировали 15 человек.

Также отмечается, что сотрудники скорой помощи "прочесывают территорию клиники в поисках пострадавших, которые могли убежать и затаиться".