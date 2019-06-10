Информация о минировании 6 вузов в Харькове не подтвердилась

Полиция проверила поступившую в понедельник информацию о закладке взрывчатки в зданиях 6 харьковских вузов, но никаких взрывных устройств не обнаружила.

"Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 165 тыс. кв. метров помещений и 28 тыс. 600 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 13 тыс. 550 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.