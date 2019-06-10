Тимошенко намерена в ближайшие дни встретиться с Зеленским

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко намерена в ближайшие дни встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы дать ему некоторые советы.

"Я думаю, что буквально в ближайшие дни у меня будет встреча с президентом Украины, и я хочу просто посоветовать ему, что сегодня нужно делать неотложно. Потому что если время будет упущено, то после этих парламентских выборов будет сформирован бюджет, который на 2020 год заложит нам стагнацию, заложит нам реальное падение экономики страны", - сказала она в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник.

Тимошенко указала, что, возможно, "Батькивщина" не будет в следующем парламенте в коалиции, но не может позволить себе "еще пять лет бездарно потерять только потому, что мы будем из-за своих амбиций в оппозиции".

"Мы все равно будем помогать всеми силами. Все, что мы можем сделать, в любом статусе, мы все равно будем это делать. Потому что страну мы должны спасать для себя, наших детей и внуков", - подчеркнула она.