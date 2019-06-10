События

22:07 10.06.2019

В СБУ ожидают результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ

2 мин читать
В СБУ ожидают результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ

В Службе безопасности Украины сообщили, что ожидают завершения назначенной судом лингвистической экспертизы для предоставления правовой оценки поездки основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

      "В Службе безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений ст.110 (посягательство на территориальную целостность) и ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко", -  сказано в комментарии СБУ, обнародованном на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

      СБУ напоминает, что сейчас продолжается назначенная Шевченковским районным судом г.Киева от 21.02.19 лингвистическая экспертиза в определенным судьей Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

      "Материалы по визиту вышеупомянутых лиц в июне этого года в Санкт-Петербурге могут быть также проверены в рамках этого уголовного производства. Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ", - сказано в сообщении СБУ.

      Ранее в этот день пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на брифинге в Киеве отметила отсутствие правовых решений со стороны Генеральной прокуратуры в связи с визитами основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

      В ответ на это у генерального прокурора Украины заявили, что уголовные производства по статьям о госизмене находятся в подследственности СБУ. "Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины. Это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука", - написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук.

      Она также напомнила, что Генпрокуратура с февраля 2019 года ожидает от СБУ выводов экспертизы, "о чем генпрокурор уже напомнил и.о. главы СБУ Ивану Баканову в официальном письме".

      Как сообщалось, 7 июня Юрий Бойко и Виктор Медведчук осуществили визит в российский Санкт-Петербург, где встретились с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

      Ранее 22 марта Бойко и Медведчук посещали Москву, где встречались с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой правления российской корпорации "Газпром" Миллером. Они, в частности, обсудили вопросы поставок газа.

Теги: #реакция #бойко #медведчук #сбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:14 10.06.2019
СБУ: на въезде в Молдову с территории Украины усилен контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных россиян

СБУ: на въезде в Молдову с территории Украины усилен контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных россиян

16:23 07.06.2019
СБУ сообщила о предупреждении крупного теракта в Запорожье

СБУ сообщила о предупреждении крупного теракта в Запорожье

14:04 07.06.2019
Боевик заложил взрывчатку возле детской площадки в Запорожье, возбуждено дело по статье "теракт"

Боевик заложил взрывчатку возле детской площадки в Запорожье, возбуждено дело по статье "теракт"

06:27 07.06.2019
Собрана огромная доказательная база об участии российских кадровых военных в боевых действиях против украинской армии на Донбассе - СБУ

Собрана огромная доказательная база об участии российских кадровых военных в боевых действиях против украинской армии на Донбассе - СБУ

17:28 06.06.2019
"Оппозиционная платформа – За жизнь" видит Бойко на посту премьера – Левочкин

"Оппозиционная платформа – За жизнь" видит Бойко на посту премьера – Левочкин

14:18 06.06.2019
Рада отказала Зеленскому в увольнении главы СБУ Грицака

Рада отказала Зеленскому в увольнении главы СБУ Грицака

13:44 06.06.2019
СБУ задержала офицера запаса ВСУ, завербованного ФСБ РФ

СБУ задержала офицера запаса ВСУ, завербованного ФСБ РФ

11:57 06.06.2019
Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Маликова с военной службы в запас

Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Маликова с военной службы в запас

17:48 05.06.2019
Профильный комитет предложит вынести вопрос увольнения главы СБУ Грицака в сессионный зал Рады

Профильный комитет предложит вынести вопрос увольнения главы СБУ Грицака в сессионный зал Рады

07:07 05.06.2019
В Луганской области на четыре года осужден информатор боевиков

В Луганской области на четыре года осужден информатор боевиков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Возле здания АП в Киеве состоялась акция против "капитуляции", в ходе которой произошла небольшая потасовка

Боевики в понедельник осуществили пять обстрелов позиций ООС, потерь среди украинских военных нет

Показатели качества питьевой воды в Белой Церкви после утечки химикатов в Рось в пределах нормы - ГСЧС

У Луценко заявили, что поездки украинских политиков в Москву – это возмутительный феномен, и нужно принять закон о коллаборационизме

Состояние здоровья троих раненых украинских моряков удовлетворительное

ПОСЛЕДНЕЕ

Стефанчук: На референдум нужно выносить вопросы, которые будут объединять украинцев и восприниматься обществом

Насосно-фильтровальная станция в Белой Церкви восстановит работу в понедельник

Возле здания АП в Киеве состоялась акция против "капитуляции", в ходе которой произошла небольшая потасовка

Минюст США согласился передать Конгрессу ключевые улики, собранные командой спецпрокурора Мюллера

В суд передано дело руководителя специализированного медучреждения, требовавшего взятку за оформление справки о причине смерти

ЦИК Казахстана официально объявила Токаева избранным президентом

Медиасообщество Харькова требует найти и привлечь к ответственности виновных в избиении оператора местной службы новостей Макарюка

Боевики в понедельник осуществили пять обстрелов позиций ООС, потерь среди украинских военных нет

Экс-менеджер Коломойского намерен восстановиться в должности главы "Укртранснафты"

Денисова просит Москалькову проинформировать о месте содержания крымских татар, задержанных утром

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА