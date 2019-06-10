В СБУ ожидают результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ

В Службе безопасности Украины сообщили, что ожидают завершения назначенной судом лингвистической экспертизы для предоставления правовой оценки поездки основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

"В Службе безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений ст.110 (посягательство на территориальную целостность) и ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко", - сказано в комментарии СБУ, обнародованном на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

СБУ напоминает, что сейчас продолжается назначенная Шевченковским районным судом г.Киева от 21.02.19 лингвистическая экспертиза в определенным судьей Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

"Материалы по визиту вышеупомянутых лиц в июне этого года в Санкт-Петербурге могут быть также проверены в рамках этого уголовного производства. Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ", - сказано в сообщении СБУ.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на брифинге в Киеве отметила отсутствие правовых решений со стороны Генеральной прокуратуры в связи с визитами основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

В ответ на это у генерального прокурора Украины заявили, что уголовные производства по статьям о госизмене находятся в подследственности СБУ. "Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины. Это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука", - написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук.

Она также напомнила, что Генпрокуратура с февраля 2019 года ожидает от СБУ выводов экспертизы, "о чем генпрокурор уже напомнил и.о. главы СБУ Ивану Баканову в официальном письме".

Как сообщалось, 7 июня Юрий Бойко и Виктор Медведчук осуществили визит в российский Санкт-Петербург, где встретились с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Ранее 22 марта Бойко и Медведчук посещали Москву, где встречались с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой правления российской корпорации "Газпром" Миллером. Они, в частности, обсудили вопросы поставок газа.