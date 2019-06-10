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21:23 10.06.2019

Насосно-фильтровальная станция в Белой Церкви восстановит работу в понедельник

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Насосно-фильтровальная станция в Белой Церкви восстановит работу в понедельник

В г.Белая Церковь Винницкой области после исследования проб воды р.Рось принято решение о возобновлении работы насосно-фильтровальной станции с 20:00 понедельника, сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

      "Государственным предприятием "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И.Медведя Министерства здравоохранения Украины" проведен анализ проб воды из р.Рось в местах питьевого водозабора г.Белая Церковь. Лабораторные исследования выполнялись методом газовой хроматографии по 131 показателю, из них – 13 относятся к категории приоритетных согласно Водной рамочной директивы ЕС 2000/60/ЕС", - написал Чечеткин на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

      Он сообщил, что превышений нормативных концентраций и экологических нормативов качества не обнаружено.

      "Решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г.Белая Церковь решено с 20 часа 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции г.Белая Церковь", - написал глава ГСЧС.

      Как сообщалось, 9 июня в связи с выбросом химикатов в р.Рось была прекращена робота Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, обеспечивающая водой Белую Церковь и Умань.

      Полиция сообщала, что в результате аварии автомобиля "Мерседес Спринтер" и попадания канистр с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений в р.Рось произошло загрязнение реки. Открыты уголовные производства по ч.1 ст.242 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны вод) и по ч.3 и ч.5 ст.185 (кража).

      Около тонны ядохимикатов были украдены на одном из агропредприятий Винницкой области. Злоумышленники, убегая с места происшествия, не справились с управлением, в результате автомобиль с ядохимикатами перевернулся в водоем в с.Збарживка Погребищенского района.

Теги: #вода #химикаты #норма
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