Возле здания АП в Киеве состоялась акция против "капитуляции", в ходе которой произошла небольшая потасовка

В Киеве возле здания администрации президента Украины активисты провели митинг "Остановим капитуляцию" против реванша пророссийских сил в Украине, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

По информации издания, в понедельник вечером несколько тысяч человек, среди которых ветераны АТО, волонтеры и блогеры пришли к парадному входу АП с плакатами "Нет капитуляции".

Основное требование собравшихся - "Нет капитуляции и реваншу пророссийским силам в Украине". Время от времени участники акции также выкрикивали "Кучму геть!".

По информации издания, люди возмущены заявлениями главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта на Донбассе норму "не стрелять в ответ""

Активисты также требовали допустить ветеранов к формированию "дорожной карты" в рамках Минского процесса, "иначе это будет капитуляция".

В ходе акции перед центральным входом в администрацию президента Украины произошла потасовка между участниками акции и правоохранителями. Митингующие хотели повесить на двери табличку "Администрация губернатора Малороссии", но полиция ее вырвала и порвала. После этого произошла потасовка. В свою очередь, полицейский заявил, что не позволит символике агрессора висеть на госадминистрации.

Участники акции также сожгли белый флаг, который является символом капитуляции.

По состоянию на 19:50 понедельника митингующие начали расходиться .