События

20:53 10.06.2019

Возле здания АП в Киеве состоялась акция против "капитуляции", в ходе которой произошла небольшая потасовка

1 мин читать
Возле здания АП в Киеве состоялась акция против "капитуляции", в ходе которой произошла небольшая потасовка

В Киеве возле здания администрации президента Украины активисты провели митинг "Остановим капитуляцию" против реванша пророссийских сил в Украине, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

По информации издания, в понедельник вечером несколько тысяч человек, среди которых ветераны АТО, волонтеры и блогеры пришли к парадному входу АП с плакатами "Нет капитуляции".

Основное требование собравшихся - "Нет капитуляции и реваншу пророссийским силам в Украине". Время от времени участники акции также выкрикивали "Кучму геть!".

По информации издания, люди возмущены заявлениями главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта на Донбассе норму "не стрелять в ответ""

Активисты также требовали допустить ветеранов к формированию "дорожной карты" в рамках Минского процесса, "иначе это будет капитуляция".

В ходе акции перед центральным входом в администрацию президента Украины произошла потасовка между участниками акции и правоохранителями. Митингующие хотели повесить на двери табличку "Администрация губернатора Малороссии", но полиция ее вырвала и порвала. После этого произошла потасовка. В свою очередь, полицейский заявил, что не позволит символике агрессора висеть на госадминистрации.

Участники акции также сожгли белый флаг, который является символом капитуляции.

По состоянию на 19:50 понедельника митингующие начали расходиться .

Теги: #капитуляция #акция #ап
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:35 10.06.2019
У Луценко заявили, что поездки украинских политиков в Москву – это возмутительный феномен, и нужно принять закон о коллаборационизме

У Луценко заявили, что поездки украинских политиков в Москву – это возмутительный феномен, и нужно принять закон о коллаборационизме

17:15 10.06.2019
Зеленский говорил о том, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе и является его причиной - пресс-секретарь

Зеленский говорил о том, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе и является его причиной - пресс-секретарь

17:07 10.06.2019
В АП рекомендуют Луценко обратить внимание на визиты Бойко и Медведчука в РФ

В АП рекомендуют Луценко обратить внимание на визиты Бойко и Медведчука в РФ

14:55 10.06.2019
Апаршин возглавит оборонный департамент в администрации Зеленского - Гриценко

Апаршин возглавит оборонный департамент в администрации Зеленского - Гриценко

16:44 04.06.2019
"Нацкорпус" провел под администрацией Зеленского акцию "Паспорт добровольцу!", в АП пообещали содействовать внесению Радой вопроса в повестку дня 6 июня

"Нацкорпус" провел под администрацией Зеленского акцию "Паспорт добровольцу!", в АП пообещали содействовать внесению Радой вопроса в повестку дня 6 июня

11:29 04.06.2019
В АП назвали фейком заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа

В АП назвали фейком заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа

22:19 03.06.2019
Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались активисты, возмущенные смертью пятилетнего мальчика - СМИ

Под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались активисты, возмущенные смертью пятилетнего мальчика - СМИ

15:25 01.06.2019
Зеленский включил в структуру АП своих помощников, представителя президента в Раде и других своих представителей

Зеленский включил в структуру АП своих помощников, представителя президента в Раде и других своих представителей

13:26 29.05.2019
ГБР расследует факт исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в АП

ГБР расследует факт исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в АП

20:54 28.05.2019
Новоназначенный замглавы АП Гончарук будет отвечать за экономическое развитие и реформы

Новоназначенный замглавы АП Гончарук будет отвечать за экономическое развитие и реформы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в понедельник осуществили пять обстрелов позиций ООС, потерь среди украинских военных нет

Показатели качества питьевой воды в Белой Церкви после утечки химикатов в Рось в пределах нормы - ГСЧС

У Луценко заявили, что поездки украинских политиков в Москву – это возмутительный феномен, и нужно принять закон о коллаборационизме

Состояние здоровья троих раненых украинских моряков удовлетворительное

Экс-глава Апелляционного суда Крыма Чернобук освобожден из-под стражи – прокуратура АРК

ПОСЛЕДНЕЕ

Стефанчук: На референдум нужно выносить вопросы, которые будут объединять украинцев и восприниматься обществом

В СБУ ожидают результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ

Насосно-фильтровальная станция в Белой Церкви восстановит работу в понедельник

Минюст США согласился передать Конгрессу ключевые улики, собранные командой спецпрокурора Мюллера

В суд передано дело руководителя специализированного медучреждения, требовавшего взятку за оформление справки о причине смерти

ЦИК Казахстана официально объявила Токаева избранным президентом

Медиасообщество Харькова требует найти и привлечь к ответственности виновных в избиении оператора местной службы новостей Макарюка

Боевики в понедельник осуществили пять обстрелов позиций ООС, потерь среди украинских военных нет

Экс-менеджер Коломойского намерен восстановиться в должности главы "Укртранснафты"

Денисова просит Москалькову проинформировать о месте содержания крымских татар, задержанных утром

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА