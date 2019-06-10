В суд передано дело руководителя специализированного медучреждения, требовавшего взятку за оформление справки о причине смерти

Дергачевская местная прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей специализированного медучреждения, подозреваемого в получении взятки.

"Медработник просил, а впоследствии получил от представителя родственников умершей пожилой женщины 3 тыс. грн. За "вознаграждение" чиновник обещал быстро и беспрепятственно оформить справку о причине смерти и выдать тело для захоронения", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Харьковской области в понедельник.

Подозреваемый был задержан при получении денег в служебном кабинете.

Руководитель медучреждения подозревается в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет лишения свободы.