События

19:57 10.06.2019

ЦИК Казахстана официально объявила Токаева избранным президентом

1 мин читать
ЦИК Казахстана официально объявила Токаева избранным президентом

Центральная избирательная комиссия Казахстана официально объявила Касым-Жомарта Токаева победителем президентских выборов, передал корреспондент агентства.

"Токаев набрал 6 539 715 голосов или 70,96% голосов избирателей", - сказала член ЦИК Ляззат Сулеймен на заседании ЦИК.

На втором месте оппозиционер Амиржан Косанов с 1 495 491 голосов или 16,23%.

"Жамбыл Ахметбеков набрал 167 649 голосов или 1,82% голосов, Дания Еспаева - 465 714 или 5,05%, , Толеутай Рахимбеков - 280 451 или 3,04%, Амангельды Таспихов - 182 898 или 1,98%, % Садыбек Тугел - 84 582 или 0,92% ", - проинформировала она.

"Установлены окончательные итоги, избран президент Республики Казахстан", - заявил председатель ЦИК Берик Имашев.

Теги: #президент #выборы #казахстан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:22 10.06.2019
Партия "Сила людей" назвала 14 человек из списка на внеочередных выборах в Раду

Партия "Сила людей" назвала 14 человек из списка на внеочередных выборах в Раду

19:53 10.06.2019
"Свобода", "Нацкорпус" и "Правый сектор" идут на выборы в Раду единым националистическим блоком

"Свобода", "Нацкорпус" и "Правый сектор" идут на выборы в Раду единым националистическим блоком

17:28 10.06.2019
Основатель клиники "Борис" баллотируется в Раду от партии "Слуга народа"

Основатель клиники "Борис" баллотируется в Раду от партии "Слуга народа"

17:02 10.06.2019
Зеленский придет на заседание КС 11 июня, куда его пригласил суд

Зеленский придет на заседание КС 11 июня, куда его пригласил суд

16:22 10.06.2019
Зеленский считает, что должны быть уволены главы всех облгосадминистраций

Зеленский считает, что должны быть уволены главы всех облгосадминистраций

15:57 10.06.2019
Колесников пойдет в Раду по мажоритарному округу №49 в Донецкой области

Колесников пойдет в Раду по мажоритарному округу №49 в Донецкой области

15:35 10.06.2019
"Слуга народа" планирует оптимизировать жилищно-коммунальные тарифы за счет демонополизации рынка

"Слуга народа" планирует оптимизировать жилищно-коммунальные тарифы за счет демонополизации рынка

14:55 10.06.2019
Апаршин возглавит оборонный департамент в администрации Зеленского - Гриценко

Апаршин возглавит оборонный департамент в администрации Зеленского - Гриценко

14:50 10.06.2019
"Гражданская позиция" и "Рух новых сил" Саакашвили не договорились о совместном походе на выборы - Гриценко

"Гражданская позиция" и "Рух новых сил" Саакашвили не договорились о совместном походе на выборы - Гриценко

14:41 10.06.2019
В первой пятерке списка "Гражданской позиции" Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева

В первой пятерке списка "Гражданской позиции" Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в понедельник осуществили пять обстрелов позиций ООС, потерь среди украинских военных нет

Показатели качества питьевой воды в Белой Церкви после утечки химикатов в Рось в пределах нормы - ГСЧС

У Луценко заявили, что поездки украинских политиков в Москву – это возмутительный феномен, и нужно принять закон о коллаборационизме

Состояние здоровья троих раненых украинских моряков удовлетворительное

Экс-глава Апелляционного суда Крыма Чернобук освобожден из-под стражи – прокуратура АРК

ПОСЛЕДНЕЕ

Минюст США согласился передать Конгрессу ключевые улики, собранные командой спецпрокурора Мюллера

В суд передано дело руководителя специализированного медучреждения, требовавшего взятку за оформление справки о причине смерти

Медиасообщество Харькова требует найти и привлечь к ответственности виновных в избиении оператора местной службы новостей Макарюка

Боевики в понедельник осуществили пять обстрелов позиций ООС, потерь среди украинских военных нет

Экс-менеджер Коломойского намерен восстановиться в должности главы "Укртранснафты"

Денисова просит Москалькову проинформировать о месте содержания крымских татар, задержанных утром

НАКО призывает власти возобновить дееспособность набсовета "Укроборонпрома"

КС подал апелляцию на открытие дела по иску Шевчука относительно его восстановления в должности судьи

Показатели качества питьевой воды в Белой Церкви после утечки химикатов в Рось в пределах нормы - ГСЧС

У Луценко заявили, что поездки украинских политиков в Москву – это возмутительный феномен, и нужно принять закон о коллаборационизме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА