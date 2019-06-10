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19:41 10.06.2019

Медиасообщество Харькова требует найти и привлечь к ответственности виновных в избиении оператора местной службы новостей Макарюка

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Медиасообщество Харькова требует найти и привлечь к ответственности виновных в избиении оператора местной службы новостей Макарюка

Медиасообщество Харькова требует эффективного расследования нападения на оператора местной службы новостей "Вести" Вадима Макарюка и привлечения виновных к ответственности.

"Мы требуем от Национальной полиции и прокуратуры обеспечить эффективное и профессиональное расследование этого дела... Мы требуем от председателя Национальной полиции Сергей Князев, министра внутренних дел Арсен Аваков, генерального прокурора Украины Юрий Луценко обеспечить публичные отчеты их подчиненных о ходе и результатах расследования этого дела. Мы требуем привлечения к ответственности заказчиков и исполнителей нападения, независимо от их имен и должностей", - говорится в совместном обращении, подписанным 47 работниками СМИ.

Авторы обращения подчеркивают, что у потерпевшей стороны есть видеозапись, из которого можно сделать выводы о возможных подозреваемых в совершении этого преступления.

Подписанты убеждены, что причиной нападения на оператора стала его профессиональная деятельность.

"На него напали, когда он выполнял редакционное задание – снимал конфликт между предпринимателями и администрацией ТЦ "Барабашово", в который вмешался "Национальный корпус". Нападавшие не только избили оператора, но и разбили камеру и забрали карточку, на которую он снимал видео", - говорится в обращении.

Его авторы отмечают, что это не первый случай прямого или косвенного препятствование журналистской деятельности на Харьковщине.

"Во всех этих и многих других случаях виновные не наказаны. Это касается и самых резонансных преступлений в отношении журналистов на Харьковщине. Почти 9 лет остается нераскрытым убийство главного редактора газеты "Новый стиль" Василия Климентьева. В деле о нападении и избиении в феврале 2014 под Академией внутренних войск съемочной группы "Викна-новости" телеканала СТБ в составе Марии Малевской и Александра Брынзы до сих пор нет ни одного обвинительного приговора. Мы убеждены, что нападение на Вадима Макарюка является прямым следствием неэффективности правоохранительной и судебной системы во всех приведенных выше случаях", - говорится в обращении.

Подписанты просят как участников конфликта, так и его свидетелей помочь следствию.

"Мы просим всех, кто стал свидетелем нападения на нашего коллегу и/или имеет фото и видео самого избиения, или конфликта, который ему предшествовал, сообщить об этом. Информацию просим предоставить полиции Харьковщины по телефону 102 или (057)705 96 82 или через коллегу Вадима - Анну Черненко", - говорится в письме-обращении.

Документ открыт для подписания журналистами, общественными деятелями и т.д.

Как сообщалось, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт с участием предпринимателей, ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились, 9 человек, в т.ч. Вадим Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч.1. ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #избиение #журналисты #харьков
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