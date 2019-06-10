События

19:12 10.06.2019

Боевики в понедельник осуществили пять обстрелов позиций ООС, потерь среди украинских военных нет

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Боевики в понедельник осуществили пять обстрелов позиций ООС, потерь среди украинских военных нет

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник осуществили пять обстрелов позиций в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).

"С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщается на странице ООС в Фейсбуке по итогам вечернего брифинга пресс-центра объединенных сил.

В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. "На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.

Теги: #оос #сводка
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