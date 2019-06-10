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19:04 10.06.2019

Экс-менеджер Коломойского намерен восстановиться в должности главы "Укртранснафты"

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Экс-менеджер Коломойского намерен восстановиться в должности главы "Укртранснафты"

Экс-предправления "Укртранснафта" Александр Лазорко (который длительное время руководил Надвирнянским нефтеперерабатывающим заводом, принадлежащим структурам бизнесмена Игоря Коломойского) оспорил свое увольнение с должности в августе 2015 года.

В базе данных Окружного админсуда Киева 6 июня по делу 640/9951/19 зарегистрировано три иска от Лазорко к Министерству юстиции и госрегистраторам Печерской райгосадминистрации Киева (Марине Карташовой, Александру Панкову, Ларисе Максименко, Олегу Иванюхе и Виктории Демешко) с требованием признать их действия противоправными, отменить их решения и обязать осуществить действия.

Истец оспаривает внесение изменений в регистрационные данные "Укртранснафты" в августе 2015 года в части смены главы правления, которым на то время являлся Лазорко, и требует восстановить его в должности.

Как сообщалось, в марте 2015 года НАК "Нафтогаз Украины" уволила председателя правления "Укртранснафты" Александра Лазорко. Одной из причин увольнения была названа откачка 385 тыс. тонн технологической нефти из нефтепроводов и размещение ее на хранении в резервуарах НПЗ группы "Приват" в Кременчуге, Дрогобыче и Надвирной. По данному эпизоду правоохранительные органы вели расследование, Лазорко покинул страну и был объявлен в розыск. После избрания Владимира Зеленского президентом Украины Лазорко был снят с розыска и 5 июня вернулся в Украину.

"Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. 100% ее акций находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

Теги: #лазорко #восстановление #укртранснафта
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