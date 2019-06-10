Денисова просит Москалькову проинформировать о месте содержания крымских татар, задержанных утром

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой содействовать обеспечению прав задержанных в понедельник крымских татар и предоставить информацию о месте их содержания.

"Крымский полуостров всколыхнула очередная волна обысков. Уже традиционно, с утра в дома крымских татар ворвались представители так называемых правоохранительных структур оккупационной власти. После обысков были задержаны граждане Украины. Сегодня в Симферополе "суды" будут избирать им меру пресечения", - написала омбудсмен на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, по ее данным, у жены одного из задержанных после пережитого стресса на седьмом месяце беременности начались преждевременные роды.

"Я безотлагательно обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой способствовать обеспечению прав задержанных и предоставить мне информацию о месте содержания граждан Украины", - указала Денисова.

Ранее общественная организация "Крымская солидарность" сообщила об обысках в разных населенных пунктах в Крыму в домах крымских татар и задержании нескольких человек.