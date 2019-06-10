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17:35 10.06.2019

У Луценко заявили, что поездки украинских политиков в Москву – это возмутительный феномен, и нужно принять закон о коллаборационизме

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У Луценко заявили, что поездки украинских политиков в Москву – это возмутительный феномен, и нужно принять закон о коллаборационизме

У генерального прокурора Украины в ответ на рекомендации Администрации президента отреагировать на поездки основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию заявили, что уголовные производства по статьям о госизмене находятся в подследственности Службы безопасности Украины.

"Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины. Это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука", - написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Она напомнила, что Генпрокуратура с февраля 2019 года ожидает от СБУ выводов экспертизы, "о чем генпрокурор уже напомнил и.о. главы СБУ Ивану Баканову в официальном письме".

"Полеты других украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора – конечно возмутительный феномен воюющей страны. Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборационизме. Без него ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства", - отметила Сарган.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на брифинге в Киеве отметила отсутствие правовых решений со стороны Генеральной прокуратуры в связи с визитами основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

Теги: #луценко #гпу #мендель #ап
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