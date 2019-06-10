Состояние избитого оператора харьковской службы теленовостей тяжелое, проводить с ним следственные действия нельзя

Оператор харьковской службы новостей "Вести" Вадим Макарюк, которого избили вечером 7 июня во время конфликта на территории ТЦ "Барабашово", по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

"Его состояние не ухудшилось, но оно остается тяжелым. Вадим остается в реанимации больницы скорой и неотложной помощи", - сообщила журналистка "Вестей" Анна Черненко.

По словам начальника следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергея Чижа, врачи пока запрещают проводить следственные действия с Макарюком.

"С ним запрещено проводить какие-либо следственные действия. Как только врачи разрешат, мы безотлагательно проведем следственные действия", - сказал Чиж на брифинге в понедельник.

По его словам, в вечер конфликта в райотдел было доставлено до 20 человек, которых опросили и отпустили. Кроме того, была найдена разбитая камера оператора, но карты памяти, на которую он проводил съемку, в ней нет. Полиция изъяла видео с камер наблюдения, в т.ч. и видео, на котором видно, как толкают Макарюка. По словам Чижа, нападавших было не меньше двух человек. Вместе с тем он уклонился от ответа на вопрос, удалось ли полиции идентифицировать личности этих людей.

Чиж сообщил, что в рамках расследования уже допрошено более 100 свидетелей, назначен ряд экспертиз, но подозрения пока никому не предъявлены.

"Мы сделаем все, чтобы в короткие сроки виновные были привлечены к ответственности и им было объявлено о подозрении", - пообещал Чиж.

Он также попросил всех, кто оказался свидетелем нападения либо располагает фото- или видео инцидента, сообщить удобным способом в полиции. По словам Чижа, в случае необходимости полиция гарантирует свидетелям анонимность.

Как сообщалось, вечером 7 июня на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт с участием предпринимателей, ветеранов АТО и представителей Нацкорпуса. В результате конфликта за медицинской помощью обратились, 9 человек, в том числе Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой).