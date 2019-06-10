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15:40 10.06.2019

Состояние здоровья троих раненых украинских моряков удовлетворительное

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Состояние здоровья троих раненых украинских моряков удовлетворительное

Состояние здоровья раненных во время атаки РФ в районе Керченского пролива на украинские корабли военнопленных моряков удовлетворительное, к моряку Василию Сороке после проведенной операции возвращается чувствительность руки, сообщил ‏координатор команды защиты моряков адвокат Николай Полозов.

"У раненого Василия Сороки, которому провели операцию полтора месяца назад, сняли гипс, начинает возвращаться чувствительность руки. Он уже может шевелить пальцами, пока не может сжимать, но все равно это прогресс, так как была опасность потерять руку в целом. К сожалению, в отношении двух других раненых - Андрея Эйдера и Андрея Артеменко - российские медики посчитали, что нет необходимости проводить экстренное оперативное вмешательство, несмотря на то, что у них в телах остаются не извлеченные осколки. Их состояние здоровья можно назвать удовлетворительным", - сказал Полозов на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Адвокат отметил, что несколько раз в месяц у него и его коллег есть возможность посещать военнопленных. "Последний раз видели на прошлой и на этой неделе, поскольку у нас продолжаются следственные действия", - поделился адвокат.

Полозов рассказал, что морякам также позволена раз в месяц встреча с украинскими консулами.

При этом он отметил, что письма от известных украинцев, адресованные военнопленным морякам, передать в следственный изолятор невозможно, все они проверяются правоохранителями.

"Любая весточка для них важна. Она помогает им оставаться в хорошей моральной форме… Их там держат всех отдельно. Максимум они могут увидеться, когда их привозят на суд, и то четверками. Они сидят все в 24 разных камерах с какими-то разными сокамерниками, у кого-то нормальные сокамерники, у кого-то не очень", - проинформировал Полозов.

Адвокат также рассказал, что к морякам пытались подселить в камеру сотрудников ФСБ для получения признания вины украинцев.

Комментируя возможное невыполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, Полозов указал: "Несколько часов назад я встречался с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Всего рассказать не могу, тогда это не будет сюрпризом для них (россиян – ИФ). Я могу сказать, что невыполнение решения Международного трибунала повлечет действительно серьезные последствия для российских властей, это не только санкции".

Теги: #здоровье #адвокат #моряки
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